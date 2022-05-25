Оренбург, , 10:34 — REGNUM Исполнение бюджета Оренбурга за 2021 год составило 99,9%. В муниципалитете прошли публичные слушания. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Бюджет JPhotoStyle.com

В администрации доложили основные показатели главного финансового документа Оренбурга. Доходная часть бюджета исполнена на 99,9%. В казну поступило 18 млрд 231 млн руб. Расходы не превысили предполагаемую норму и уложились в 18 млрд 124,3 млн рублей (96,4% от плана). Все выплаты социального характера осуществлялись своевременно и в полном объеме.

Впервые за последние два года публичные слушания по поводу бюджета города прошли в очном формате. Напомним, ранее этот формат был под запретом из-за пандемии коронавирусной инфекции.