Москва, , 10:33 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин советует США и сателлитам, поддерживающим их решения, привыкать к рублю.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Они (США — ред.) сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке», — отметил Володин в телеграм-канале, комментируя решение минфина США не продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга России.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин поручил комитетам по бюджету и по финрынку внести предложения по вопросу погашения внешнего долга России на фоне замораживания средств золотовалютного резерва.

На 1 января 2022 года совокупный внешний долг составил 478 млрд долларов.

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