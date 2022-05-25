Салехард, , 10:32 — REGNUM В Москве Пресненским районным бывший заместитель генерального директора ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» признан виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере. б этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

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Установлено, что в 2018–2019 годах заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Кынско-Часельское нефтегаз», а затем — ООО «Харампурнефтегаз», незаконно частями получил от индивидуального предпринимателя 10 млн рублей за регулярное обеспечение заключения договоров подряда между ООО и его ИП, подписание актов выполненных работ и их оплату в максимально ранние установленные условиями сроки.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области бывшего начальника отдела Уральского отделения АО «ФПК» осудили за получение подкупа в размере 2,7 млн рублей.

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