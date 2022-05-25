Пекин, , 10:43 — REGNUM Права человека в разных странах развиваются по-разному, эти особенности следует уважать. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил 25 мая в ходе встречи по видеосвязи с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

По словам китайского лидера, у каждого государства есть национальные особенности, различия в истории и культуре, общественном строе, уровне социально-экономического развития. Для поиска подходящего пути развития прав человека можно и нужно исходить только из реальной ситуации в стране и потребностей народа.

«Необходимо уважать пути развития прав человека во всех государствах», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР подчеркнул, что слепое копирование моделей других стран может обернуться страданиями народа и катастрофическими последствиями. Не существует «идеального государства» с точки зрения прав человека, и нет необходимости в «учителе», который бы давал указания другим странам.

Как сообщало ИА REGNUM, Бачелет 23 мая прибыла в Китай с визитом. В китайском МИД выразили надежду, что её поездка развеет ложные слухи о КНР.

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