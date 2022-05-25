Редвуд-Сити, США, 25 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Американская компания Maxis добавила в игру The Sims 4 ранее анонсированную функцию выбора местоимений. Об этом 25 мая пишет издание Eurogamer.

Electronic Arts Игра The Sims 4

Теперь игроки смогут выбрать для своего персонажа местоимение, не связанное с его биологическим полом. Отмечается, что в разработке необычной функции участвовали различные некоммерческие организации, занимающиеся поддержкой ЛГБТ-сообщества.

На текущий момент функция доступна только на английском языке. Разработчики планируют добавить поддержку и других языков, но на это может потребоваться много времени — из-за особенностей употребления местоимений в разных странах.