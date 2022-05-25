Владикавказ, 25 мая 2022, 10:31 — REGNUM В 2021 году в Северной Осетии вывели «из тени» свыше 10 тыс. жителей республики, трудоустроенных без легализации трудовых отношений. Работа по «обелению» экономики будет продолжена в 2022 году, сообщил 24 мая глава правительства РСО-Алания Борис Джанаев в ходе совещания по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений при полпреде президента РФ в СКФО.
Кроме того, было выявлено более 600 предприятий, занимающихся бизнесом без регистрации., 530 из них поставлены на учет.