Владикавказ, 25 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В 2021 году в Северной Осетии вывели «из тени» свыше 10 тыс. жителей республики, трудоустроенных без легализации трудовых отношений. Работа по «обелению» экономики будет продолжена в 2022 году, сообщил 24 мая глава правительства РСО-Алания Борис Джанаев в ходе совещания по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений при полпреде президента РФ в СКФО.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный

Кроме того, было выявлено более 600 предприятий, занимающихся бизнесом без регистрации., 530 из них поставлены на учет.

«Также установлено 605 предпринимателей, работающих без надлежащей государственной регистрации. Из них 530 организаций в результате проведенных мероприятий оформили свою деятельность», — приводит слова премьер-министра пресс-служба регионального правительств