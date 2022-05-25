Москва, 25 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Строительством участка скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург по заказу госкомпании «Российские автомобильные дороги» может заняться единственный участник тендера. Первая часть заявки претендента признана соответствующей условиям закупки, но решение по заключению контракта на 69,727 млрд рублей в карточке пока не обнародовано, передаёт ИА REGNUM.

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«Конкурентная закупка признана не состоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка», — уточняется в карточке.

Наименование единственного участника пока не раскрывалось.

Конкурс в апреле–мае 2022 года проводился на право заключить договор на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург на участке км 58 — км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 3 этап км 149 — км 208». Исполнитель должен будет привлечь к реализации проекта субподрядчиков — малые и средние компании.

Работы должны завершить к 31 июля 2025 года.

Напомним, также через два года предполагается связать новой трассой (М12) Москву и столицу Татарии — Казань.