Москва, 25 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Сегодня, 25 мая, утром на торгах Московской биржи курс евро опустился ниже 58 рублей — до 57,10 рубля. Это произошло впервые с июня 2015 года.

Akket.com Рубль

Курс американской валюты опустился ниже 56 рублей. В процессе торгов доллар снижался до 55,80 рубля. Это минимума с февраля 2018 года.

На торгах 24 мая пара доллар/рубль снизилась на 1,84%, до 56,80 руб., евро/рубль — на 2,58%, до 58,55 руб.

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