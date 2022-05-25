Москва, 25 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Министерство обороны России обнародовало видео с работой экипажей ударных вертолётов Ка-52. Ролик опубликован 25 мая в телеграм-канале министерства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ударный вертолёт Ка-52

Вертолёты выполняли боевые задачи в ходе специальной военной операции России на Украине.

На кадрах показана работа экипажей ударных вертолётов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов украинской армии — от подготовки к полёту до завершающего удара по цели. Съёмка велась в том числе с корпуса воздушного судна.