Москва, , 10:35 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие десять лет отреставрировали более ста памятников истории культуры, сообщил 25 мая на заседании Совета Федерации РФ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» Валентин Илюшин © ИА REGNUM

По словам главы региона, для властей очень важно сохранение истории Ленобласти, Советского Союза, Великой Отечественной войны. За минувшие 10 лет в регионе были отреставрированы более 100 памятников истории культуры, построили новые интерактивные музеи, такие как диорама «Прорыв», посвященная прорыву блокады Ленинграда, и Дом авиаторов, рассказывающий о подвиге лётчиков.

«За минувшие 10 лет в регионе были отреставрированы более 100 памятников истории культуры, построили новые интерактивные музеи, такие как панорама «Прорыв», Дом авиаторов», — рассказал Дрозденко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в СФ РФ проходят Дни Ленинградской области, которой в этом году исполняется 95 лет.