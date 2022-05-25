Москва, 25 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Вероятность того, что Банк России на ближайшем заседании вновь понизит ключевую ставку, весьма высока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета, директор научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений финансового университета Олег Луняков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Инфляционные ожидания населения после резкого роста в марте до 18,3% снизились в апреле до 12,5%, а в фактической инфляции во многом уже учтены неординарные колебания национальной валюты и ажиотажного спроса, произошедшие в начале марта 2022 года, — сказал Луняков. — При этом ключевая ставка в 14% кратно превышает рентабельность российских предприятий. Поэтому экономика нуждается в снижении стоимости денег, которые в данном случае рассматриваются как один из ключевых источников финансирования».

Как полагает Луняков, если реализуется базовый сценарий развития российской экономики в 2022 году, ключевая ставка ЦБ РФ в среднем за год будет варьироваться в диапазоне 12,5-14%.

«В том случае, если до конца года не произойдет экстраординарных событий и экономика будет развиваться по базовому сценарию, то вполне возможно в конце года увидеть ключевую ставку на уровне 10%», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ заявил о том, что в апреле 2022 года ситуация в банках России стабилизировалась.