Иркутск, , 10:27 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшилась. По состоянию на 25 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8655 человек, за последние сутки новых смертей не зарегистрировано.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 293 595 (+105 за сутки, хотя еще накануне было +62). Госпитализированы 379 (-7 за последние сутки). В то же время выздоровели 288 987 пациентов (+56 за сутки).

Ещё 688 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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