Москва, , 10:27 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает преждевременным делать прививки на фон роста числа случаев заболеваемостью оспой обезьян за рубежом, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Анна Попова Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

«Надо или не надо прививаться сейчас? Не надо», — сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Она считает вредной дополнительную нагрузку на иммунную систему.

Ранее Попова объяснила, что рожденные в СССР и имеющие прививку от оспы все равно могут заразиться.

«Но ученые говорят, что те, кто привит, имеют меньше шансов заболеть», — сказала она.

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