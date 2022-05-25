Москва, 25 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает преждевременным делать прививки на фоне роста числа случаев заболеваемости оспой обезьян за рубежом, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

«Надо или не надо прививаться сейчас? Не надо», — сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Она считает вредной дополнительную нагрузку на иммунную систему.

Ранее Попова объяснила, что рожденные в СССР и имеющие прививку от оспы все равно могут заразиться.

«Но ученые говорят, что те, кто привит, имеют меньше шансов заболеть», — сказала она.