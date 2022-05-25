Париж, , 10:25 — REGNUM С момента назначения Элизабет Борн на пост премьер-министра Франции 16 мая правительство изо всех сил пыталось сориентироваться между половиной министров, входивших в состав предыдущего кабинета министров, и обвинениями в изнасиловании, которые затрагивают нового министра Дэмиена Абада, передает BFM TV.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Elisabeth Borne

Согласно опросу Elabe, 53% французов считают, что, столкнувшись с обвинениями в сексуальном насилии, член правительства должен уйти в отставку.

Кроме того, 58% респондентов заявили, что недовольны составом нового исполнительного органа.

По данным опроса, мнение французов о приходе нового премьер-министра к власти остается очень разрозненным. 34% респондентов считают, что это хорошо для страны, а 31% — плохо для страны, еще 35% респондентов не определились с ответом.

Опрос проводился 23–24 мая среди более тысячи человек старше 18 лет.

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