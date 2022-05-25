Казань, 25 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Татарии в летний сезон задействуют 20 мест организованного массового отдыха на водных объектах. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Пляж

В столице республики к открытию готовят пять пляжей («Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», «озеро Глубокое» и «озеро Большое Лебяжье»). Еще на 10 городских пляжах смогут отдохнуть летом жители и гости Нижнекамска, Набережных Челнов, Мензелинска (2 пляжа), Мамадыша, Зеленодольска, Заинска, Лениногорска, Нурлата и Тетюши. Пять мест организованного массового отдыха на воде появятся в Алексеевском, Агрызском, Камско-Устьинском, Ютазинском, Новошешминском районах.

Готовность пляжей должна быть обеспечена не позднее 1 июня, уточнили в ведомстве. В течение всего купального сезона будут контролировать качество воды в водоемах и песка на пляжах.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в 2020−2021 годах создали 14 новых мест массового отдыха жителей около водных объектов, на семи пляжах появились спасательные посты.

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