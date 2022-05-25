Москва, , 10:24 — REGNUM Более 500 спортсменов из Донецкой и Луганской Народных Республик тренируются в России. Об этом 25 мая сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

«На сегодняшний день в 17 регионах России размещены 514 спортсменов и 74 сопровождающих из ДНР и ЛНР», — цитирует Чернышенко ТАСС.

По его словам, все спортсмены, приезжающие из ДНР и ЛНР, имеют возможность продолжить тренировки на территории России, для этого созданы все условия.

Также он сообщил, что по инициативе правительства Свердловской области запущен проект «Урал — детям Донбасса», по которому несовершеннолетние спортсмены из ДНР и ЛНР смогут в течение лета посетить спортивно-оздоровительный лагерь в Новоуральске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спортсмены из ДНР и ЛНР могут участвовать в соревнованиях на территории России.

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