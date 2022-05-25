Уфа, 25 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Башкультнаследие может выступить с инициативой изъятия помещений в объекте культурного наследия регионального значения «Доходный дом Гиниатуллы Мусиевича Капкаева» в Уфе, принадлежащих акционерному обществу. Об этом сообщает пресс-служба Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии.

Onf.ru Объект культурного наследия разваливается

Сообщается, что сотрудниками этого управления был подтверждён факт проведения работ в «Доходном доме Гиниатуллы Мусиевича Капкаева», расположенном в г. Уфе по ул. Заки Валиди, 67 без разрешения Башкультнаследия. Специалисты установили, что сотрудники АО «Фармленд» организовали в жилом доме строительно-ремонтные работы без разрешительной документации, согласованной и выданной Башкультнаследием.

«Также в ходе осмотра общедоступных подвальных помещений памятника архитектуры было зафиксировано ветхое состояние деревянных перекрытий и балок между помещениями, осыпание штукатурно-окрасочного слоя, наличие трещин, а также проседание пола», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что 23 мая акционерному обществу было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства об охране объектов культурного наследия. В МВД по Башкирии были направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам повреждения объектов культурного наследия.

25 мая сотрудники Башкультнаследия намерены направить исковое заявление в суд о принуждении фирмы в срочном порядке провести противоаварийные работы, в дальнейшем разработать проектную документацию, провести работы по реставрации здания на основании разрешительных документов, выданных управлением.

«Нами также будут заявлены обеспечительные меры, направленные на приостановление проводимых работ, запрет регистрации сделок в Росреестре. Учитывая вред, причинённый памятнику, созданную угрозу жизни и здоровью жителей дома, не исключено, что Башкультнаследие выступит с инициативой изъятия помещений, принадлежащих нерадивому собственнику. Ситуация находится на особом контроле», — приводит пресс-служба слова заместителя руководителя Башкультнаследия Айнура Фархиева.