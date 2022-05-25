Новосибирск, 25 мая, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области последний звонок прозвучал для 16,5 тысяч одиннадцатиклассников. Около 1300 из них претендуют на медали. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Mod-no.by Последний звонок

«В этом году впервые после перерыва в очном формате последний звонок прозвенел для 16,5 тысяч выпускников Новосибирской области, — отметил заместитель губернатора Сергей Нелюбов. — Сегодня мы поздравляем уже не детей, а взрослых молодых людей, стоящих на пороге своей новой, самостоятельной жизни».

Напомним, первые экзамены по географии, литературе и химии пройдут 26 мая. Все экзамены закончатся до 21 июня.