Смоленск, 25 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В регионах Центрального федерального округа в поддержку нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» стартовала «Неделя российского предпринимательства». Для представителей отечественного бизнеса подготовлена насыщенная программа мероприятий.

Василий Иванов ИА REGNUM Лопатинский сад. Смоленск

Так, в Смоленске 26 мая с 14:00 до 20:00 состоится форум «День предпринимателя». Проведение мероприятия запланировано в культурно-выставочном центре имени Тенишевых. В обучающих мероприятиях смогут принять участие потенциальные и действующие предприниматели, а также самозанятые Смоленской области.

В этом году смоляне смогут бесплатно попасть на тренинг бизнес-тренера и консультанта с 17-летним опытом продаж Сергея Семёнова «Большие продажи без компромиссов и оправданий. Система эффективных продаж по телефону и на встречах» и выступление известного смоленского стендап-тренера, автора серии книг-антидепрессантов Алёны Лепешкиной «Не умеете снимать стресс, не надевайте его!».

В рамках форума состоится торжественная церемония награждения предпринимателей благодарственными письмами губернатора Смоленской области, а также вручение дипломов Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Участники форума смогут завести полезные знакомства, неформально пообщаться друг с другом и спикерами, найти единомышленников и партнеров. Регистрация на мероприятие по ссылке: cpp67.ru.

В Липецке предприниматели услышат реальные истории семей, которые построили успешный бизнес. Почетные гости форума — старожилы семейного бизнеса региона.

26 мая в 11:00 свои семейные бизнес-истории расскажут:

Игорь и Кирилл Фёдоровы (сеть кинотеатров «Вики Синема», карьер «Стройматериал»);

Диана Трунова и Артём Панков (магазин одежды «Зебра шоурум», центр кадровых решений «Юником», бренд женской одежды «TRUNOVA»);

Елена и Илья Проскурин (клиника косметологии «АУРА», «Учебный косметологический центр», «Центр юридической поддержки клиник врачебной и эстетической косметологии»);

Екатерина и Александр Фан (магазин натуральной косметики «ЭКОтут», общественная баня «Ирония судьбы»);

Георгий Оганесян (сеть кофеен «Josta coffee»).

Калужская область готовится отметить день предпринимателя мероприятиями как для действующего бизнеса, так и для тех, кто только задумался о собственном деле. Как раз для таких всю неделю с 23 по 27 мая на базе «Агентства развития бизнеса» (центр «Мой бизнес») пройдет обучение по программе «Азбука предпринимателя». Будущие и начинающие предприниматели проработают свои бизнес-идеи, научатся писать для их реализации бизнес-план, узнают о господдержке и вариантах привлечения стартового капитала.

«Мы проводим порядка 100 обучающих мероприятий в год для разных сфер бизнеса, но «Азбука предпринимателя», пожалуй, самый ответственный тренинг. Именно на старте будущий предприниматель должен понять, каких ошибок можно избежать, как вести планирование и учет, какая господдержка положена бизнесу», — прокомментировал тренинг руководитель «Агентства развития бизнеса» Стефан Перевалов.

В Рязани день предпринимательства пройдет в рамках форума #PRОБИЗНЕС2022. 27 мая, в завершающий день форума #PRОБИЗНЕС2022, в Лесопарке будет организовано несколько интерактивных площадок: ярмарка продукции, изготовленной детьми, молодежью и рязанскими предпринимателями; благотворительная акция #Мойбизнеспомогает; выставка историй успеха социальных предприятий и предпринимательского сообщества региона.

Запланирована пленарная сессия с участием представителей Минэкономразвития РФ, АО «Корпорация «МСП», общероссийской организации ОПОРА РОССИИ, Федерального агентства по делам молодежи, начинающих и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, представителей студенческого сообщества региона.

В тот же день коуч, титулованный бизнес-тренер России, автор многих оригинальных методик Радислав Гандапас проведет лекцию с элементами тренинга «Технология принятия решений». Подать заявку на участие в форуме и познакомиться с его программой можно по ссылке: http://probiznes-rzn.tilda.ws/. Также в рамках события пройдет тематическая ярмарка, где реализуется продукция местных товаропроизводителей.

В Ивановской области 26 мая состоится областной форум «День предпринимателя-2022». Мероприятие пройдет под лозунгом: «Курс на инновации. Управляй изменениями!». Предприниматели узнают: как выбрать новую нишу, быстро адаптироваться к современным условиям, усилить свои позиции и бизнес-процессы с помощью инноваций, импортозамещения и мер государственной поддержки.

«Это не только образовательное мероприятие, но и площадка для активного нетворкинга и плодотворного общения представителей бизнеса, на которой представители бизнеса смогут вдохновиться идеями, познакомиться с единомышленниками и найти бизнес-партнеров», — пояснили организаторы.

С 23 по 29 мая в Ярославской области пройдут дни предпринимателя. В программе — более 20 мероприятий для разных целевых групп представителей бизнеса, самозанятых граждан, а также для тех, кто хочет начать свое дело. В программе предусмотрены конференции, семинары, тренинги, круглые столы, мастер-классы. Будет проведен конкурс предпринимательских проектов «Start Up» среди старшеклассников и студентов.

Ключевым днем программы станет 26 мая. В день российского предпринимательства состоится заседание Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при губернаторе Ярославской области. Также пройдут круглые столы по финансовым инструментам поддержки бизнеса и экспортеров.

Отдельной темой дня станет женское предпринимательство — на форум соберутся около 200 активных бизнес-леди Ярославской области. Особый акцент в программе сделан на поддержку самозанятых граждан. Будет организована конференция «Успешный самозанятый». Ее участники узнают об инструментах эффективной работы, разберут проблемные вопросы и нюансы ведения бизнеса.

«В сфере малого и среднего бизнеса в регионе в настоящее время работают более 219 тысяч человек, в том числе 30 тысяч самозанятых, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. — Дни предпринимателя — это полезная практическая и диалоговая площадка, нацеленная на развитие этого сегмента».

С 23 по 27 мая в Туле и муниципальных образованиях Тульской области пройдет неделя предпринимательства. Ее участников ждут круглые столы, обучающие тренинги и семинары. Программа разбита по темам, освещающим важные аспекты предпринимательской деятельности: импортозамещение, женское и молодежное предпринимательство, локальные производители и региональные бренды.

26 мая состоится центральное событие недели — конференция «БИЗНЕС-ВОЛНА». Представители бизнес-сообщества смогут присоединиться к тренингу «Экспертные продажи. Новые методы убеждения покупателей» от топового бизнес-тренера Дмитрия Норки. Также в рамках тематических секций все желающие подискутируют с представителями власти о создании благоприятных условий для роста IT-компаний в регионе, развитии ресторанного бизнеса в условиях турбулентности, перспективах формирования регионального бьюти-сообщества.

«В этом году неделя предпринимательства проходит не только в Туле, но и в муниципалитетах. Также к участию в конференциях и дискуссионных сессиях подключаются представители других регионов. Открытый формат мероприятий помогает выстроить межрегиональное взаимодействие и создать новые эффективные цепочки сотрудничества», — отметила директор центра «Мой бизнес» Светлана Квасова.

27 мая в Воронеже развернется одно из самых масштабных и долгожданных событий для предпринимателей Черноземья — седьмой Форум и Премия Столля. Своим уникальным опытом успеха поделятся серийные предприниматели, которые расскажут о лайфхаках для нового времени и обстоятельств.

На семи площадках выступят более тридцати спикеров на темы: путь предпринимателя, экспорт, маркетинг, маркетплейсы, работа с персоналом и над собой. А в завершении состоится традиционный диалог с властью, где любой желающий сможет задать вопросы первым лицам региона, в том числе губернатору Воронежской области Александру Гусеву, и получить ответы напрямую, а также торжественная церемония вручения бизнес-оскара Черноземья — Премии Столля 2022. В одном из круглых столов (Государственно-частное партнёрство) поучаствует мэр города Вадим Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, цель проекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Мероприятия по случаю Дня российского предпринимательства проходят также в Приволжье, Южном и Центральном федеральных округах.

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