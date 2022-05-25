Тбилиси, , 10:35 — REGNUM Отношение правительства Грузии и правящей партии «Грузинская мечта» к специальной военной операции на Украине имеет два существенно отличающихся друг от друга направления — политическое и информационное, сообщает 25 мая Drone News Agency.

Грузинский танец George Kvizhinadze

В соответствии с первым направлением политика официального Тбилиси выглядит весьма взвешено чётко. Его позиция, отмечает агентство, заключается в следующем:

1) Грузия желает стать членом НАТО и продолжает сотрудничество с альянсом;

2) Грузия желает стать членом Европейского Союза и подала соответствующую заявку на ускоренное вступление в ЕС;

3) Грузия выражает солидарность с Украиной и оказывает ей масштабную гуманитарную помощь;

4) Грузия объявляет, что Россия — «агрессор», однако не присоединяется к экономическим санкциям, разработанным против России, — она присоединяется лишь к политическим заявлениям и санкциям;

5) Грузия не допустит открытия второго фронта на своей территории.

Как подчёркивает Drone News, «на фоне войны на Украине правительство Грузии с заметной отвагой оказало сопротивление западным партнерам — как сенаторам и конгрессменам США, так и депутатам Европарламента. И данная политика создает впечатление, будто «Грузинская мечта» действует на пользу России».

Однако, считает агентство, такое впечатление является далеко не полным, так как нельзя упускать из виду информационную политику «Грузинской мечты».

Сейчас правительством контролируются три грузинских общенациональных канала»: «Общественный вещатель Грузии («Пирвели архи»), «Имеди» и «Рустави 2». Но, как отмечает Drone News, эти каналы проводят такую же, и иногда даже худшую антироссийскую дезинформационную кампанию, чем три других общенациональных канала, имеющих заслуженный имидж прозападных и русофобских. Освещение событий на Украине и политики России на всех этих каналах в своей необъективности и односторонности переходит все границы. В частности, говорится:

1) Россия — кровожадный оккупант, беспричинно развязавший войну на Украине;

2) Россия — жестокое и беспощадное государство, которое по-садистски убивает на Украине тысячи детей, женщин, стариков и солдат;

3) Россия совершила геноцид в Буче;

4) Любой диалог с Россией является предательством и продажей родины;

5) Украина побеждает в войне;

6) На «Азовстали» происходит не сдача в плен, а эвакуация солдат;

7) Эвакуация солдат с «Азовстали» связана не с фактором России, а является результатом работы ООН, Красного Креста и иных международных организаций.

Все грузинские телеканалы идеализируют украинских политиков, украинскую армию и украинских националистов, подавая их, как образец патриотического поведения, до которого грузинскому обществу ещё далеко.

Однако, как отмечается в материале, в последнее время три проправительственных телеканала вынуждены всё-таки прекратить безудержное славословие в адрес президента Украины Владимира Зеленского, так лично он позволил себе весьма наглые выпады в отношении руководства Грузии.

Но в целом, это никак не сказалось на карикатурно-русофобском освещении событий на Украине. Грузинскому телезрителю продолжают внушать совершенно искажённые представления о реальном положении дел.

«Как проправительственные, так и проамериканские телеканалы в ежедневном режиме осуществляют массированную атаку на сознание грузинского зрителя. В эфире этих телеканалов вы не услышите объективного и здравого анализа — там течет лишь непрерывный поток дезинформации, необъективных и фейковых новостей», — подчёркивается в материале.

То же самое, считает Drone News, происходит и в грузинских социальных сетях, где журналисты тех же телеканалов фактически выполняют функцию штатных русофобских блогеров.

«Пропаганда проправительственных и проамериканских телеканалов в Грузии оказывает чрезвычайно вредное влияние на сознание зрителя. Их основное пропагандистское сообщение таково: Россия — это тьма, а Америка и Европа — это свет; Россия — это возврат в Советский союз, а Америка и Европа — это прогресс. А если кто-то имеет объективную и нейтральную позицию, и на его майке написано «Слава Грузии!», а не «Слава Україні!», — то он является «агентом Кремля». У России, оказывается, сотни тысяч агентов в Грузии!», — завершается материал агентства