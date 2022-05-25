Москва, 25 мая, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Июньские военные сборы для депутатов и сотрудников аппарата Госдумы перенесены на более поздний срок, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

Следите за развитием событий в трансляции: ««Сила в правде»: всё о специальной военной операции на Украине — трансляция»

«Ещё один щелчок по носу тем, кто пророчил всеобщую мобилизацию», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, военнообязанным депутатам Госдумы и помощникам были назначены даты регулярных учебных сборов — с 6 по 10 июня 2022 года.