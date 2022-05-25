София, , 10:18 — REGNUM По меньшей мере шесть грузовых автомобилей сгорели в результате масштабного пожара, произошедшего на автостоянке в столице Болгарии Софии. Об этом сообщает БНР.

Пожар Dave Hogg

По некоторым данным, инцидент произошел 25 мая примерно в 06:20 утра по местному времени. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать огонь, а сотрудникам стоянки — эвакуировать другие транспортные средства из зоны потенциальной опасности.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленный поджог».

Ведется следствие.