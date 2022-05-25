Саранск, , 10:18 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовного дела по факту смерти трех человек в результате употребления суррогатного алкоголя. Двое мужчин в возрасте 37 и 38 лет обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает СУ СКР по Мордовии.

Суррогат в канистрах ГУ МВД по Свердловской области

По данным следствия, не позднее октября 2020 года один из фигурантов уголовного дела стал заниматься реализацией спиртосодержащей продукции, на которую не имелось каких-либо документов, подтверждающих источник ее происхождения и безопасность для жизни и здоровья потребителей. Реализация суррогата осуществлялась на участке местности, расположенном на автодороге «М-5 Урал» в Рязанской области. В последующем в свою деятельность мужчина вовлек знакомого. В результате в июле 2021 года несколько 5-литровых канистр со спиртосодержащей жидкостью были приобретены у обвиняемых и доставлены в Чамзинский район Мордовии. После употребления данной алкогольной продукции трое жителей района скончались. Причиной смерти погибших явилось острое отравление метиловым спиртом. Согласно заключениям судебных экспертиз, часть изъятой оставшейся алкогольной продукции содержала в своем составе ядовитое вещество — метанол.

В рамках расследования установлено место, где метилсодержащая продукция хранилась и реализовывалась. Она была изъята.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.