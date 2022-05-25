Владикавказ, , 10:18 — REGNUM В Северной Осетии разоблачена деятельность подпольной мастерской по изготовлению оружия. Её организовал у себя на дому 55-летний житель Владикавказа. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. По решению суда подозреваемый арестован, сообщили 25 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Северному Кавказу.

«Сотрудниками ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по РСО-Алания задержан житель Владикавказа, подозреваемый в незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.<…> В ходе проведения санкционированного обследования по месту проживания фигуранта правоохранителями обнаружены и изъяты два пистолета, автомат, три гладкоствольных ружья, более 1440 патронов различного калибра, гранаты», — говорится в сообщении.

По данным следствия, были установлены три факта сбыта оружия задержанным, в том числе пистолета ТТ и патронов к нему, пистолета-пулемета Шпагина и двух магазинов с патронами и сигнального пистолета, переделанный в боевой.

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