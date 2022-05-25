Владикавказ, 25 мая 2022, 10:18 — REGNUM В Северной Осетии разоблачена деятельность подпольной мастерской по изготовлению оружия. Её организовал у себя на дому 55-летний житель Владикавказа. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. По решению суда подозреваемый арестован, сообщили 25 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Северному Кавказу.
По данным следствия, были установлены три факта сбыта оружия задержанным, в том числе пистолета ТТ и патронов к нему, пистолета-пулемета Шпагина и двух магазинов с патронами и сигнального пистолета, переделанный в боевой.
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