Балабаново, Калужская область, , 10:50 — REGNUM Сотрудниками полиции раскрыто мошенничество, совершенное под предлогом аренды оборудования для съемок кинофильма, сообщили 25 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Вещи, изъятые у подозреваемого в мошенничестве 40.мвд.рф

В дежурную часть отдела МВД России по Боровскому району поступило заявление от жителя города Балабаново о мошеннических действиях, совершенных в отношении него под предлогом взятия в аренду оборудования для съемок кинофильма. Сумма причиненного ущерба составила более 110 тысяч рублей. Как пояснил потерпевший, к нему обратился его знакомый с просьбой помочь ранее незнакомому гражданину, которому необходимо было оборудование для съемок фильма, а именно четыре микрофонные радиосистемы. Располагая данной возможностью, потерпевший в телефонном разговоре обсудил с потенциальным клиентом условия аренды и сроки возврата необходимой техники. Через посредника, прибывшего на такси, потерпевший передал заказчику оборудование, однако в оговорённый срок оно возвращено не было, при этом гражданин на связь выходить перестал.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в хищении был установлен. Им оказался житель другого региона, 2002 года рождения. По версии правоохранителей, мужчина путем обмана завладел чужим имуществом, которое в дальнейшем было продано третьим лицам. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Расследование продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Калужской области лишился на виртуальной бирже 1,3 млн рублей