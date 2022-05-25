Сеул, , 10:18 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Морская пехота Республики Корея Defense Visual Information Distribution Service

По их словам, коронавирус выявлен у 1207 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты и Объединённого комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 156 204.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 23 956 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 017 923.

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