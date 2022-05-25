Токио, 25 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе выразили серьёзную обеспокоенность из-за ракетных пусков в Северной Корее. Об этом говорится в заявлении японского МИД.

Mofa.go.jp Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси

Разговор глав внешнеполитических ведомств состоялся 25 мая. Хаяси и Блинкен отметили, что КНДР осуществила запуск ракет сразу после переговоров лидеров Японии и США, а также саммита Четырехстороннего диалога по безопасности.

«Они подчеркнули, что действия КНДР угрожают миру и стабильности Японии, региона и всего международного сообщества», — отмечено в заявлении.

Глава МИД Японии и американский госсекретарь условились продолжить сотрудничество Токио, Сеула и Вашингтона для достижения полной денуклеаризации КНДР, а также тесно взаимодействовать с целю укрепления японо-американского альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 мая КНДР запустила, предположительно, три баллистические ракеты в направлении Японского моря.

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