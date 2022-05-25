Давос, Швейцария, , 10:25 — REGNUM По мнению главы Всемирной продовольственной программы ООН, кризис продовольствия назревал еще до специальной военной операции России на Украине, сообщает 25 мая Reuters.

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«Мы столкнулись с чрезвычайным продовольственным кризисом еще до Украины, стоимость продовольствия, цены на сырьевые товары, стоимость доставки уже удваивались, утраивались, учетверялись», — заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли.

Число людей, «идущих к голодной смерти», выросло с 80 миллионов до 276 миллионов за последние четыре-пять лет, сказал Бисли в интервью Reuters в Давосе.

«Из-за этого кризиса мы забираем еду у голодных и отдаем ее голодающим», — сказал он и добавил, что многие представители бизнеса в Давосе обсуждают способы преодоления продовольственного кризиса.

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