Симферополь, , 10:13 — REGNUM Восемь пациентов с заражением коронавирусом госпитализированы в Республике Крым за минувшие сутки, данные на утро 25 мая опубликованы региональным оперативным штабом. Накануне, 24 мая, также сообщалось о восьми госпитализированных крымчанах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в регионе подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом, что на два случая больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением 39 человек. Скончался ещё один пациент с COVID-19.

С начала пандемии на территории Крыма было подтверждено 182 849 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 175 646 человек. В больницах с ковидом оказались 58 773 жителя. Скончались в общей сложности 5 278 крымских пациентов.