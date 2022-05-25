Белград, 25 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Сербия хочет поставить Ирану пшеницу и кукурузу в обмен на удобрения. Об этом сербский президент Александр Вучич заявил в эфире TV Pink.

Jovanvb Нови-Пазар. Сербия

По его словам, в Белграде множество раз слышали «рассказы про цену удобрений». Сейчас Сербия надеется на сделки с Ираном по бартеру.

«Мы им даём пшеницу, часть кукурузы, они нам дают удобрения, чтобы обеспечить более дешёвые удобрения для сельхозпроизводителей», — сказал Вучич.

Он добавил, что в будущем миру может грозить дефицит пшеницы и растительного масла, вызванный неурожаями и изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран поддерживает усилия международной организации по решению проблем продовольственной безопасности.

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