Лондон, , 10:11 — REGNUM Правительство Британии выдало лицензию, которая разрешает продажу футбольного клуба «Челси» американскому бизнесмену Тодду Боули. Об этом 25 мая сообщает Sky Sports.

По информации издания, британское правительство одобрило сделку после получения юридических гарантий того, что Роман Абрамович не получит выгоды от продажи клуба.

Отмечается, что сумма сделки составит £4,25 млрд (около € 5 млрд).

24 мая сообщалось, что руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) одобрило продажу «Челси».

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