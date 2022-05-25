Кемерово, , 10:12 — REGNUM В Кемеровской области сельскохозяйственные потребительские кооперативы получили первые в 2022 году субсидии на развитие производства. Общая сумма за первый квартал составила 7 млн 840 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

Коровы. Сельское хозяйство

«Наши сельхозтоваропроизводители работают над обеспечением жителей Кузбасса качественными продуктами собственного производства, — отметил Цивилёв. — Программы поддержки, в том числе с федеральным финансированием — это действенные механизмы, которые позволяют производить большой ассортимент разнообразной продукции и повышать прибыльность».

Девять сельскохозяйственных потребительских кооперативов по итогам первых трех месяцев получили компенсации за приобретение сельхозтехники и закупку сельхозпродукции. Поддержку получили те, чья деятельность связана с переработкой молока, производством мёда и кормов для животных.