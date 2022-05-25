В Софии на обочине дороги обнаружены останки семи человек
София, 25 мая, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В районе автотрассы на окраине столицы Болгарии Софии была обнаружена незаконная братская могила, в которой находились останки семи человек. Об этом 25 мая сообщает БТВ.
(сс)apoltix
Полиция Болгарии
Согласно предварительным данным, найденные в захоронении останки принадлежат пожилым гражданам, ранее проживавшим в нескольких хосписах Софии. Как предполагают правоохранители, нелегальную процедуру погребения провели представители региональной фирмы ритуальных услуг.
По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник указанной фирмы.
Ведется следствие.