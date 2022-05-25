Москва, 25 мая, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Госдуме решение мэра Москвы Сергея Собянина объявить «ковидную амнистию» по штрафам назвали займом.

Duma.gov.ru Николай Николаев

«Зря мы возмущались: это был всего лишь заём», — отметил с иронией депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19.