Сеул, , 10:09 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост числа школьников из числа представителей мультикультурных семей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства по вопросам гендерного равенства и семей и Корейского института молодежной политики.

Семья aproman

Согласно опубликованным данным, в 2021 году в южнокорейские школы посещали 160 тыс. детей из мультикультурных семей, что на 8,6% больше, чем в 2020 году.

Известно, что среди них 69,6% посещали начальные школы, 21,2% — средние школы и 8,9% — старшие школы.

Кроме того, доля детей из мультикультурных семей, обучающихся в образовательных учреждениях Южной Кореи, увеличилась за восемь лет с 0,9% до 3%.

Мультикультурная семья — семья, члены которой являются представителями различных культур.