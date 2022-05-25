Москва, 25 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Ремонтом трамвайных путей в Москве займется единственный участник соответствующего тендера, проведенного ГУП «Московский метрополитен». Контракт планируется заключить по максимальной цене — более 1,37 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой сайт госзакупок.

Сагдеев Дмитрий Трамвай

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке», — уточняется в карточке торгов.

Наименование победителя в протоколе отсутствует.

Напомним, работы на трамвайной инфраструктуре должны провести до 31 декабря 2022 года. В техзадании фигурируют 11 адресов.

Контрактом предполагается аванс — 30% от суммы.