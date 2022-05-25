Москва, , 10:08 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин объявил с 1 июня «ковидную» амнистию. Штрафы, назначенные в период действия санитарных ограничений, отменяются, сообщил мэр 25 мая в своём блоге.

Люди в масках в сквере Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Он отметил, что требования о ношении масок и соблюдении социальной дистанции отменены, но органы власти продолжают взыскивать штрафы за нарушения, в том числе через суд. Однако сейчас административные взыскания уже не нужны из-за возникновения других проблем.

«Сегодня — другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», — пояснил Собянин.

Мэр сообщил, что взыскание неоплаченных штрафов будет прекращено. Бизнес и граждане получит субсидии для компенсации ранее уплаченных штрафов. Под амнистию попадут штрафы за нарушение ковидных ограничений, исключая несоблюдение режима изоляции теми, кто болел COVID-19.

Амнистия начнёт действовать с 1 июня 2022 года. Она поможет сберечь или компенсировать жителям города и предпринимателям около 13,6 млрд рублей. Формы заявлений о предоставлении субсидий будут опубликованы на портале столичной мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Роспотребнадзора не ожидают в стране в ближайшее время значимого роста заболеваемости коронавирусной инфекции.

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