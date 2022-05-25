Давос, Швейцария, , 10:08 — REGNUM Растущий мировой продовольственный кризис провоцирует протекционистские меры, которые могут усугубить проблему и привести к расширению торговой войны, заявляют лидеры бизнеса и политики на Всемирном экономическом форуме, как сообщает 25 мая Reuters.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат World Economic Forum

Источник, близкий к правительству, сообщил агентству Reuters, что Индия может ограничить экспорт сахара впервые за шесть лет, чтобы предотвратить резкий рост внутренних цен.

Тем временем Индонезия, крупнейший в мире экспортер пальмового масла, отменит субсидии на массовое кулинарное масло и вместо этого установит предельную цену на сырье для местных переработчиков.

«Это серьезный вопрос, и, честно говоря, я думаю, что впереди нас ждут еще большие проблемы, чем позади», — сказала Reuters первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат, говоря о растущих проблемах продовольственной безопасности.

По словам Гопинат, у жителей стран Африки к югу от Сахары, например, 40% потребления приходится на продукты питания. Помимо «огромного удара по стоимости жизни», рост цен привел к тому, что правительства стали делать запасы.

«У нас около 20 стран, которые ввели ограничения на экспорт продовольствия и удобрений, и это может только усугубить проблему и ухудшить ситуацию», — добавила она.

Протекционизм стал важной темой в Давосе, где слышны призывы к срочным переговорам, дабы избежать полномасштабной торговой войны.

«Очень важно, чтобы лидеры стран мира спокойно сели за стол переговоров и обсудили, как мы будем управлять торговлей, продовольствием и инвестициями», — сказал Reuters вице-председатель банковского департамента Citigroup Джей Коллинз в Давосе.

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