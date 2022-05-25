Санкт-Петербург, 25 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Для запуска второго этапа новой модели транспортного обслуживания в Санкт-Петербурге наберут волонтёров среди местных жителей, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

t. me/patspb Автобус в Петербурге

В задачи добровольцев будет входить помощь гражданам в получении всей необходимой информации о новых маршрутах. Дежуря на 200 остановках общественного транспорта, волонтёры будут помогать в построении маршрута, используя карты на остановках и сервис «Яндекс. Карты».

Добровольцы будут работать первые пять дней июня. С 1 по 3 число они выйдут на смены с 7:00 до 11:00, а 4 и 5 июня — с 9:00 до 13:00.

За участие в реализации транспортной реформы все получат благодарственные письма от организаторов, запись в виртуальную волонтёрскую книжку, а также сувенирную продукцию от Центра городских волонтёров. Тех, кто отличится за эти дни, ожидает ведомственная награда.

Напомним, что первый этап новой модели транспортного обслуживания вступил в силу 1 апреля 2022 года. Следующий будет внедрён 1 июня, а завершит переход третий этап — 1 июля.