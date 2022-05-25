Якутск, , 10:06 — REGNUM В Якутии началась реализация программы «1000 дворов».

Детская площадка во дворе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«К ноябрю планируется благоустроить 124 дворовые территории и мини-парки в 37 муниципальных образованиях. С населением согласованы дизайн-проекты всех предполагаемых для благоустройства территорий. Идёт процесс заключения контрактов с подрядными организациями на выполнение строительно-монтажных работ», — сообщил в телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине проведут капитальный ремонт на 135 общественных территориях, а также ещё более 1000 дворов получат новый облик.