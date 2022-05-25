Луганск, 25 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Поселок Тошковка в Луганской Народной Республике (ЛНР) освобождён от киевских боевиков войсками Народной милиции (НМ) ЛНР. Об этом 25 мая сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко, его слова приводит пресс-служба ведомства.

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«Народная милиция противника из Тошковки выбила и продолжает освобождение Луганской народной республики», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель НМ ЛНР рассказал, что украинские вооруженные формирования, покидая свои позиции, продолжают «тотально уничтожать всю гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей поселка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донбассе силами НМ ЛНР освобожден город Светлодарск.