Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM Больницы Свердловской области в 2021 году получили около 1,5 тысяч единиц медицинского оборудования. Его стоимость составила более 2 млрд рублей, сообщили журналистам в департаменте информполитики по региону.

В больнице

Наибольшее количество оборудования поставлено в Артёмовскую ЦРБ. Больница получила эндоскопические системы на 80 млн рублей. Также оборудованием обеспечили больницы Полевского, Режа и Сысерти. Приобретения позволят врачам осваивать новые методики лечения и оказывать высокотехнологичную помощь пациентам в разных точках региона.

Отметим, оборудование получено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Программа помогает больницам малых городов приблизиться по своим возможностям к областным медицинским центрам.