Ростов-на-Дону, , 10:06 — REGNUM В Ростовской области растёт число пострадавших от укусов клещей. С начала года зарегистрированы случаи заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) и боррелиозом. Однако тревогу вызывает и тот факт, что у клещей донские специалисты обнаружили ДНК лихорадки Ку. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

Клещ

С начала года к медикам обратились 1300 жителей Ростовской области, в том числе 563 ребёнка в возрасте до 14 лет. Для сравнения: в 2021 году за этот же период пострадали 1448 человек, в том числе 609 детей. Наибольшая активность клещей отмечена в Ростове-на-Дону (271), Таганроге (96), Шахтах (90), Волгодонске (81), Новошахтинске (57), Сальском (49), Семикаракорском (47), Песчанокопском и Неклиновском (по 36) районах.

За истекший период зарегистрировано два случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) в Новошахтинске (с летальным исходом) и Пролетарском районе, а также два случая заболевания боррелиозом в Ростове-на-Дону.

На Дону продолжается исследование иксодовых клещей на выявление различных патогенов. В ходе мониторинга при исследовании клещей, собранных со скота в населённых пунктах Зимовниковского района, выявлена РНК вируса Конго-Крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). В иксодовых клещах, собранных со скота в населённых пунктах Ремонтненского района, выявлена ДНК возбудителя коксиеллеза (лихорадки Ку), обратили внимание в Роспотребнадзоре.

Жителям Ростовской области следует быть предельно внимательными и осторожными во время выпаса скота, отдыха на природе. Обработка территорий от клещей продолжается.