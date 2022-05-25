Файзабад, Афганистан, 25 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадахшан вечером 24 мая произошло землетрясение. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Yaelo Землетрясение

Подземные толчки ощущались в селе Хазрат Хамир уезда Джирм. В результате погибли женщина и ребёнок, а ещё один ребёнок получил ранения. Источники издания сообщили, что двое погибших были придавлены стеной обрушившегося дома.

Необходимо отметить, что несильное землетрясение потрясло несколько провинций. Эпицентр до их пор не определён.