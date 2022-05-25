Красноярск, 25 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Последний звонок 25 мая звенит для более 5 тысяч выпускников из 110 школ Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве образования.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Последний звонок

Преимущественно все торжественные линейки состоялись в первой половине дня. Самое большое количество одиннадцатиклассников насчитывается в школе №151 и в гимназии «Универс» (по семь выпускных классов) в некоторых школах в этом году по одному одиннадцатому классу (№51, №4, №81 и№13).

Форматы праздничных мероприятий школы выбирают по своему усмотрению. В основном, это традиционные линейки.

Напомним, в Красноярском крае в 2022 году из одиннадцатого класса выпускается более 15,4 тысячи человек. Ещё более 30 тысяч человек оканчивают девятый класс.

Последние звонки 25 мая проходят и в других территориях края. В ряде районов они прошли 20 и 21 мая.

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