Александровск, Пермский край, 25 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Пермском крае Александровский городской суд вынес приговор по делу о крупной контрабанде леса за пределы России, сообщили в краевой прокуратуре.

Freesmi.by Суд

Установлено, что в 2020 году пермяк незаконно вывез за границу лесоматериалы хвойных пород, которые являются стратегически важными ресурсами, на общую сумму свыше 1 млн рублей. При этом злоумышленник внес в таможенные документы недостоверные сведения о коде и производителе товара. Ущерб составил более 900 тыс. рублей.

Суд назначил контрабандисту наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Отбывать срок пермяк будет в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.