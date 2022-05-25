Ярославль, , 10:05 — REGNUM В Ярославле началось благоустройство парка «Рабочий сад» в Красноперекопском районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

«Рабочий сад» в Ярославле мэрия Ярославля

В парке в Красноперекопском районе расширят пешеходные дорожки, обустроят дополнительные прогулочные зоны и установят детские игровые площадки, а также роллердром. Помимо этого сделают и дренажную систему для водоотведения. Сумма контракта здесь 25 млн 600 тыс рублей. Параллельно работы по благоустройству началось и в парке Судостроителей. Стоимость контракта — 23 млн 400 тыс.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что победителем аукциона на благоустройство и «Рабочего сада», и парка Судостроителей стала принадлежащая мэрии компания «Горстройзаказчик», которая наняла субподрядчиков для выполнения работ за меньшую цену.

Благоустройством в «Рабочем саду» займётся ООО «Градстрой», в парке Судостроителей — ООО «Бизнесинвест». Благоустройство двух парков проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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