Ярославль, 25 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Ярославле началось благоустройство парка «Рабочий сад» в Красноперекопском районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

мэрия Ярославля «Рабочий сад» в Ярославле

В парке в Красноперекопском районе расширят пешеходные дорожки, обустроят дополнительные прогулочные зоны и установят детские игровые площадки, а также роллердром. Помимо этого сделают и дренажную систему для водоотведения. Сумма контракта здесь 25 млн 600 тыс рублей. Параллельно работы по благоустройству началось и в парке Судостроителей. Стоимость контракта — 23 млн 400 тыс.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что победителем аукциона на благоустройство и «Рабочего сада», и парка Судостроителей стала принадлежащая мэрии компания «Горстройзаказчик», которая наняла субподрядчиков для выполнения работ за меньшую цену.

Благоустройством в «Рабочем саду» займётся ООО «Градстрой», в парке Судостроителей — ООО «Бизнесинвест». Благоустройство двух парков проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».